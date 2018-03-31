Телебашню снова пытались взорвать? Екатеринбуржцы сняли видео странного салюта

Жители Екатеринбурга в социальных сетях делятся видео фейерверка, запущенного рядом с остатками телебашни, которую взорвали 24 марта. В то время, как гремит салют, раздается взрыв у основания башни, передает корреспондент Накануне.RU.

Видео опубликовано в сообществе "Типичный Екатеринбург":

"Сегодня вечером компания "Работы. Взрывные. Специальные", которая занимается сносом телебашни, возможно, пыталась снести остатки, замаскировав взрыв праздничным салютом. Наш подписчик прислал фото, на котором видно сетку у основания столба башни, которая служит защитой от разлёта осколков бетона. Ровно в 20:30 на территории был запущен салют, во время которого прозвучал взрыв (на 55-й секунде), после которого образовалось облако пыли. Видимо, что-то пошло не так и "огрызок" так и остался стоять на месте. Однако в пресс-службе УГМК отрицают любые взрывы".

Отметим, что башню планировалось взорвать в два этапа,первый взрыв на отметке +70 метров и второй на +10. Но взрыв был один – тому свидетелями встали все. Однако в УГМК заявили, что все прошло штатно. Оставшуюся стоять часть планируется разобрать в течение двух недель.

Как сообщало Накануне.RU, на месте недостроенной телебашни собственник участка, УГМК, планирует построить ледовую арену.Проект получил поддержку областных властей, однако жители города до последнего дня защищали объект.