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от издателя  |  комментариев: 2


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США и ЕС потребовали от Украины немедленно отменить электронное декларирование доходов для "активистов" НПО
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налоговая декларация (2016) | Фото: balakovo24.ru

Госдеп США "настоятельно рекомендовал" Украине отменить электронное декларирование доходов для активистов и членов неправительственных организаций (НПО), а также для тех, кто, по их представлениям, борется с коррупцией. Это требование становится одним из новых обязательных условий Запада.
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"Украинская система декларирования должна привлекать к ответственности государственных должностных лиц, а не создавать ненужные трудности или давление на гражданское общество. США настоятельно рекомендуют правительству Украины отменить эту норму закона", - говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепа Хизер Науэрт в Twitter.

По ее мнению, этот закон нельзя применять для тех людей, которые "стремятся повысить прозрачность и подотчетность на Украине". Поэтому США призвали срочно отменить это требование и, пока это не сделано, предоставить временную амнистию для тех, кто не подал декларацию в установленные сроки.

В конце марта к этому же призвали Украину группа стран G7 и Евросоюз. Как говорится в заявлении G7, это "не соответствует международным обязательствам Украины и лучшим практикам" и негативно скажется на предоставлении денег ее правительству.

По этой причине украинский президент Петр Порошенко призвал Верховную раду отменить электронное декларирование доходов для тех, кто "борется с коррупцией". Однако Рада отказалась выполнять это требование Запада. До 1 апреля члены НПО и общественных советов при госорганах также обязаны подать электронную декларации о своих доходах.

По мнению депутата Рады Сергея Ларина, Запад хочет поставить "активистов" НПО над законом и скрыть масштабы финансирования своих организаций.

"Их беспокоит одно - чтобы общество никогда не узнало, какие баснословные суммы они вливают сюда и сколько на самом деле стоит вся эта пресловутая демократия", - написал в Facebook Ларин.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, США требуют независимости антикоррупционных органов от государства. Эксперты усматривают в этом заинтересованность в инструменте прямого внешнего управления.

Украина, Артем Сытник, Национальное антикорруционное бюро, НАБУ(2017)|Фото: unian.net

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник

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31.03.2018 20:05 Мск | Евгений Чернышёв
22:05 Екб


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США и ЕС потребовали от Украины немедленно отменить электронное декларирование доходов для "активистов" НПО
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