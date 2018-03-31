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"Сумма" подозрений. Причины задержания Магомедова Правоохранители нагрянули к олигарху из первой сотни Forbes, владельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову. Якобы претензии есть к строительству стадиона "Арена Балтика". Однако причиной задержания одного из самых влиятельных бизнесменов, который одновременно является однокурсником и другом первых лиц Правительства, могут стать куда более тяжелые преступления.
31.03.2018
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Горький – это наша реальность Какой рассказ, какую книгу Горького ни открой, выяснится, что эта книга не про "тогда", а про "сейчас". Поскольку писал он мощно, хлёстко и ёмко, понятно и доступно – не так, как сегодняшние литераторы – Горький остаётся самым сильным и актуальным из наших классиков пропагандистом и агитатором.
30.03.2018
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30.03.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Новости
31.03.2018 19:21 Мск (21:21 Екб)
политика | Центральный ФО
"Сумма" заявила о несогласии с решением суда
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Зиявудин Магомедов, Группа Сумма (2018) | Фото: summagroup.ru

Группа "Сумма", совладельцы которой братья Магомедовы стали фигурантами уголовных дел об организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК России), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159) и растрате (ч. 4 ст. 160), заявила о несогласии с решением суда. Напомним, суд избрал меру пресечения в виде ареста для двух из трех фигурантов уголовного дела - Зиявудина Магомедова и руководителя строительной компании "Интекс", входящей в группу "Сумма", Артура Максидова.
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В официальном заявлении группы "Сумма" отмечено, что компания не согласна с решением суда, сообщает РБК.

"В связи с арестом председателя совета директоров группы "Сумма" Зиявудина Магомедова группа "Сумма" заявляет, что не согласна с решением суда, намерена его обжаловать, и готова сотрудничать со следствием", — приводит агентство слова официального представителя группы Анатолия Зубарева.

Напомним, максимальный срок наказания за создание ОПС - 20 лет лишения свободы. Первое уголовное дело было возбуждено 5 декабря 2014 г., сказал судья в ходе сегодняшнего процесса, позднее с ним в одно производство был соединен ряд других уголовных дел. Потери бюджетных средств составляют 2,5 млрд руб. Прокурор заявил, что деньги выведены за пределы России и находятся на счетах подконтрольных Магомедову офшорных компаний.

Другие новости по темам: Группа Сумма, Зиявудин Магомедов, Магомед Магомедов, организация ОПС
31.03.2018 19:21 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
21:21 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 31.03.2018 18:30 Мск
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Ранее 31.03.2018 15:23 Мск
Официально: В отношении совладельцев группы "Сумма" возбуждено уголовное дело о мошенничестве

Ранее 31.03.2018 14:03 Мск
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Ранее 30.03.2018 21:10 Мск
К совладельцу группы "Сумма" нагрянули следователи








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"Сумма" заявила о несогласии с решением суда
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