"Сумма" заявила о несогласии с решением суда

Группа "Сумма", совладельцы которой братья Магомедовы стали фигурантами уголовных дел об организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК России), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159) и растрате (ч. 4 ст. 160), заявила о несогласии с решением суда. Напомним, суд избрал меру пресечения в виде ареста для двух из трех фигурантов уголовного дела - Зиявудина Магомедова и руководителя строительной компании "Интекс", входящей в группу "Сумма", Артура Максидова.

В официальном заявлении группы "Сумма" отмечено, что компания не согласна с решением суда, сообщает РБК.

"В связи с арестом председателя совета директоров группы "Сумма" Зиявудина Магомедова группа "Сумма" заявляет, что не согласна с решением суда, намерена его обжаловать, и готова сотрудничать со следствием", — приводит агентство слова официального представителя группы Анатолия Зубарева.

Напомним, максимальный срок наказания за создание ОПС - 20 лет лишения свободы. Первое уголовное дело было возбуждено 5 декабря 2014 г., сказал судья в ходе сегодняшнего процесса, позднее с ним в одно производство был соединен ряд других уголовных дел. Потери бюджетных средств составляют 2,5 млрд руб. Прокурор заявил, что деньги выведены за пределы России и находятся на счетах подконтрольных Магомедову офшорных компаний.