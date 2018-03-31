Александр Бастрыкин заслушал последние результаты расследования трагедии в Кемерове

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел в Кемерове оперативное совещание со следственной группой, на котором заслушал последние результаты расследования обстоятельств трагедии.

Читайте также: Глава СКР посетил народный мемориал в Кемерове

По его итогам глава ведомства дал ряд конкретных указаний, скоординировав дальнейшую работу следственной группы, и потребовал внимательно проанализировать информацию, озвученную в рамках встречи с родственниками погибших и пострадавших, сообщила Накануне.RU официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Следствие продолжает работать по всем направлениям, тщательно изучая все возможные версии произошедшего. Устанавливаются обстоятельства пожара, основания эксплуатации объекта, причины отсутствия реакции контролирующих органов на нарушения в деятельности ТРЦ, а также другие факторы, которые повлекли человеческие жертвы. Состоявшиеся задержания - это лишь первые звенья в цепочке лиц, причастных к трагическим последствиям. В ходе предварительного следствия будет дана оценка действиям и бездействию всех лиц, которые имеют отношение к гибели людей", - отметила она.

Бастрыкин в ходе поездки лично осмотрел место происшествия. Исследуя этажи сгоревшего ТРЦ, Александр Бастрыкин обсудил с подчиненными зафиксированные в ходе следственных действий доказательства, которые необходимы для восстановления картины случившегося.

Напомним, в рамках уголовного дела о гибели людей при пожаре уже предъявлены обвинения и арестованы семеро фигурантов:управляющая торговым центром "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания – собственник ТРЦ) Георгий Соболев; руководитель компании "Системный интегратор", разработавшей и внедрившей систему противопожарной безопасности в ТЦ "Зимняя вишня" Игорь Полозиненко; сотрудник компании "Системный интегратор", непосредственно отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации в ТЦ, Александр Никитин и сотрудник частного охранного предприятия, отключивший систему оповещения о пожаре Сергей Антюшин; а также экс-начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова и генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова.

Как сообщало Накануне.RU, пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. В результате погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 79 человек.