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"Сумма" подозрений. Причины задержания Магомедова Правоохранители нагрянули к олигарху из первой сотни Forbes, владельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову. Якобы претензии есть к строительству стадиона "Арена Балтика". Однако причиной задержания одного из самых влиятельных бизнесменов, который одновременно является однокурсником и другом первых лиц Правительства, могут стать куда более тяжелые преступления.
31.03.2018
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Горький – это наша реальность Какой рассказ, какую книгу Горького ни открой, выяснится, что эта книга не про "тогда", а про "сейчас". Поскольку писал он мощно, хлёстко и ёмко, понятно и доступно – не так, как сегодняшние литераторы – Горький остаётся самым сильным и актуальным из наших классиков пропагандистом и агитатором.
30.03.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Согласны, но не поддерживаем. Как Госдума отказалась осудить Ельцина и Горбачева Госдума отказалась осудить правление Горбачева и Ельцина. Фракция ЛДПР внесла проект постановления, в котором предлагалось признать деятельность первого президента СССР Михаила Горбачева и первого президента РФ Бориса Ельцина деструктивной и антинародной. Это было попыткой хотя бы на уровне деклараций и словесных интервенций переломить тренд сползания в ельцинизм, но парламент на такой шаг не пошел.
30.03.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Новости
31.03.2018 18:30 Мск (20:30 Екб)
политика
Магомедовых подозревают в организации ОПС. Суд избрал меру пресечения
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Зиявудин Магомедов, Группа Сумма (2018) | Фото: summagroup.ru

Совладельцев группы компаний "Сумма" Магомеда и Зиявудина Магомедовых подозревают в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК России), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159) и растрате (ч. 4 ст. 160). Братьям может грозить до 20 лет лишения свободы, сообщила пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.
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Вместе с тем руководителя строительной компании "Интекс", входящей в группу "Сумма", Артура Максидова подозревают в участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК России) и крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159), пишут "РИА Новости".

Братьям Магомедовым вменяют хищение 2,5 млрд руб.

"Расследуются семь преступных эпизодов хищения денежных средств федерального и регионального бюджетов различными компаниями, входящими в группу "Сумма". Часть соучастников не установлены следствием, а двое — [гендиректор "Глобалэлектросервиса" Эльдар] Нагаплов и Кочетов — находятся в ОАЭ", — выступил на суде прокурор. ОН добавил, что Магомедов предпринимал попытки оказать воздействие на свидетелей по делу.

Судья отметил, что в деле есть рапорты о причастности фигурантов к преступлениям различных компаний, в том числе офшорных.

Сегодня суд арестовал на два месяца Максидова. Как заявил следователь на суде, Максидов, действуя в составе преступной организации, в период до 23 декабря 2015 г. организовал хищение из бюджета 668,925 млн руб. путем завышения цен. Сам Максидов на суде заявил, что "ошарашен" выдвинутыми против него обвинениями, сообщает РБК.

На суде была представлена справка о состоянии здоровья Зиявудина Магомедова, Из нее следует, что у него есть заболевания, требующие хирургического вмешательства. Операция была назначена на следующую неделю. Адвокаты ходатайтвовали об освобождении Магомедова под залог в 2,5 млрд руб.

На суде он заявил, что "горд тем, делет для России" и "хочет заниматься этим дальше". Олигарх имел ввиду свои

меценатские заслуги — Большой театр, музей в Дербенте и прочее.

Суд решил арестовать на два месяца, до 30 мая, Зиявудина Магомедова. Он заявил, что будет обжаловать решение суда.



Развитие сюжета: Ранее 31.03.2018 19:21 Мск
"Сумма" заявила о несогласии с решением суда

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31.03.2018 18:30 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
20:30 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 31.03.2018 15:23 Мск
Официально: В отношении совладельцев группы "Сумма" возбуждено уголовное дело о мошенничестве

Ранее 31.03.2018 14:03 Мск
Суд рассмотрит вопрос об аресте совладельца группы "Сумма" Магомедова

Ранее 31.03.2018 08:22 Мск
Совладельца группы "Сумма" задержали на двое суток

Ранее 30.03.2018 21:10 Мск
К совладельцу группы "Сумма" нагрянули следователи








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Магомедовых подозревают в организации ОПС. Суд избрал меру пресечения
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