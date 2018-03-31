Магомедовых подозревают в организации ОПС. Суд избрал меру пресечения

Совладельцев группы компаний "Сумма" Магомеда и Зиявудина Магомедовых подозревают в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК России), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159) и растрате (ч. 4 ст. 160). Братьям может грозить до 20 лет лишения свободы, сообщила пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.

Вместе с тем руководителя строительной компании "Интекс", входящей в группу "Сумма", Артура Максидова подозревают в участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК России) и крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159), пишут "РИА Новости".

Братьям Магомедовым вменяют хищение 2,5 млрд руб.

"Расследуются семь преступных эпизодов хищения денежных средств федерального и регионального бюджетов различными компаниями, входящими в группу "Сумма". Часть соучастников не установлены следствием, а двое — [гендиректор "Глобалэлектросервиса" Эльдар] Нагаплов и Кочетов — находятся в ОАЭ", — выступил на суде прокурор. ОН добавил, что Магомедов предпринимал попытки оказать воздействие на свидетелей по делу.

Судья отметил, что в деле есть рапорты о причастности фигурантов к преступлениям различных компаний, в том числе офшорных.

Защита просит освободить Зиявудина Магомедова под залог в 2,5 млрд рублей https://t.co/5Ab4dv74FT pic.twitter.com/izlKOeHYky — IZ.RU (@izvestia_ru) 31 марта 2018 г.

Сегодня суд арестовал на два месяца Максидова. Как заявил следователь на суде, Максидов, действуя в составе преступной организации, в период до 23 декабря 2015 г. организовал хищение из бюджета 668,925 млн руб. путем завышения цен. Сам Максидов на суде заявил, что "ошарашен" выдвинутыми против него обвинениями, сообщает РБК.

На суде была представлена справка о состоянии здоровья Зиявудина Магомедова, Из нее следует, что у него есть заболевания, требующие хирургического вмешательства. Операция была назначена на следующую неделю. Адвокаты ходатайтвовали об освобождении Магомедова под залог в 2,5 млрд руб.

На суде он заявил, что "горд тем, делет для России" и "хочет заниматься этим дальше". Олигарх имел ввиду свои

меценатские заслуги — Большой театр, музей в Дербенте и прочее.

Суд решил арестовать на два месяца, до 30 мая, Зиявудина Магомедова. Он заявил, что будет обжаловать решение суда.