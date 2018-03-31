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"Сумма" подозрений. Причины задержания Магомедова Правоохранители нагрянули к олигарху из первой сотни Forbes, владельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову. Якобы претензии есть к строительству стадиона "Арена Балтика". Однако причиной задержания одного из самых влиятельных бизнесменов, который одновременно является однокурсником и другом первых лиц Правительства, могут стать куда более тяжелые преступления.
31.03.2018
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Горький – это наша реальность Какой рассказ, какую книгу Горького ни открой, выяснится, что эта книга не про "тогда", а про "сейчас". Поскольку писал он мощно, хлёстко и ёмко, понятно и доступно – не так, как сегодняшние литераторы – Горький остаётся самым сильным и актуальным из наших классиков пропагандистом и агитатором.
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от издателя  |  добавить комментарий


Согласны, но не поддерживаем. Как Госдума отказалась осудить Ельцина и Горбачева Госдума отказалась осудить правление Горбачева и Ельцина. Фракция ЛДПР внесла проект постановления, в котором предлагалось признать деятельность первого президента СССР Михаила Горбачева и первого президента РФ Бориса Ельцина деструктивной и антинародной. Это было попыткой хотя бы на уровне деклараций и словесных интервенций переломить тренд сползания в ельцинизм, но парламент на такой шаг не пошел.
30.03.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Новости
31.03.2018 15:23 Мск (17:23 Екб)
экономика | В России
Официально: В отношении совладельцев группы "Сумма" возбуждено уголовное дело о мошенничестве
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Совладелец группы &quot;Сумма&quot; Зиявудин Магомедов (2018) | Фото: youtube.com

Совладельцы группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов и Магомед Магомедов, а также руководитель компании, входящей в группу "Сумма", Артур Максидов задержаны по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере. В МВД сообщили о возбуждении уголовного дела, передает корреспондент Накануне.RU

"Следственный департамент МВД России осуществляет предварительное расследование уголовного дела, которое было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 и статьей 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

30 марта сотрудники следственного департамента и ГУЭБиПК МВД России, ФСБ России при силовой поддержке Росгвардии провели масштабные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в 25 субъектах Российской Федерации, в том числе в Москве и Московской области.

"В настоящий момент материалы для избрания задержанным меры пресечения направлены в суд. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщила Волк. 

    

 

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31.03.2018 15:23 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
17:23 Екб


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Официально: В отношении совладельцев группы "Сумма" возбуждено уголовное дело о мошенничестве
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