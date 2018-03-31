Официально: В отношении совладельцев группы "Сумма" возбуждено уголовное дело о мошенничестве

Совладельцы группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов и Магомед Магомедов, а также руководитель компании, входящей в группу "Сумма", Артур Максидов задержаны по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере. В МВД сообщили о возбуждении уголовного дела, передает корреспондент Накануне.RU.

"Следственный департамент МВД России осуществляет предварительное расследование уголовного дела, которое было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 и статьей 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

30 марта сотрудники следственного департамента и ГУЭБиПК МВД России, ФСБ России при силовой поддержке Росгвардии провели масштабные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в 25 субъектах Российской Федерации, в том числе в Москве и Московской области.

"В настоящий момент материалы для избрания задержанным меры пресечения направлены в суд. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщила Волк.