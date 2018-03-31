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"Сумма" подозрений. Причины задержания Магомедова Правоохранители нагрянули к олигарху из первой сотни Forbes, владельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову. Якобы претензии есть к строительству стадиона "Арена Балтика". Однако причиной задержания одного из самых влиятельных бизнесменов, который одновременно является однокурсником и другом первых лиц Правительства, могут стать куда более тяжелые преступления.
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Горький – это наша реальность Какой рассказ, какую книгу Горького ни открой, выяснится, что эта книга не про "тогда", а про "сейчас". Поскольку писал он мощно, хлёстко и ёмко, понятно и доступно – не так, как сегодняшние литераторы – Горький остаётся самым сильным и актуальным из наших классиков пропагандистом и агитатором.
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от издателя  |  добавить комментарий


Согласны, но не поддерживаем. Как Госдума отказалась осудить Ельцина и Горбачева Госдума отказалась осудить правление Горбачева и Ельцина. Фракция ЛДПР внесла проект постановления, в котором предлагалось признать деятельность первого президента СССР Михаила Горбачева и первого президента РФ Бориса Ельцина деструктивной и антинародной. Это было попыткой хотя бы на уровне деклараций и словесных интервенций переломить тренд сползания в ельцинизм, но парламент на такой шаг не пошел.
30.03.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Новости
31.03.2018 14:56 Мск (16:56 Екб)
политика
Захарова сообщила об увеличении числа высылаемых британских дипломатов
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официальный представитель МИД России Мария Захарова (2016) | Фото: mid.ru

МИД России планирует выслать еще 50 сотрудников британских дипломатических представительств. По словам официального представителя Министерства иностранных дел Марии Захаровой, будет ликвидирован численный перевес в сторону Великобритании.

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Лондон выслал 23 российских дипломата. Москва ответила высылкой 23 британских дипломатов. Лондон провёл кампанию по высылке российских дипломатов из стран ЕС и ряда других стран. На это Москва ответила так: "В порядке ответной меры британской стороне в месячный срок надлежит путем соответствующих сокращений своего персонала привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании".

"Другими словами, предложен паритет. Разница между численным составом более 50 человек в пользу британской стороны", - написала Захарова в Facebook.

Ранее стало известно, что британские власти обсуждают закрытие торгпредства России в Лондоне.

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31.03.2018 14:56 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
16:56 Екб


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Захарова сообщила об увеличении числа высылаемых британских дипломатов
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