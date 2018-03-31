Захарова сообщила об увеличении числа высылаемых британских дипломатов

МИД России планирует выслать еще 50 сотрудников британских дипломатических представительств. По словам официального представителя Министерства иностранных дел Марии Захаровой, будет ликвидирован численный перевес в сторону Великобритании.

Лондон выслал 23 российских дипломата. Москва ответила высылкой 23 британских дипломатов. Лондон провёл кампанию по высылке российских дипломатов из стран ЕС и ряда других стран. На это Москва ответила так: "В порядке ответной меры британской стороне в месячный срок надлежит путем соответствующих сокращений своего персонала привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании".

"Другими словами, предложен паритет. Разница между численным составом более 50 человек в пользу британской стороны", - написала Захарова в Facebook.

Ранее стало известно, что британские власти обсуждают закрытие торгпредства России в Лондоне.