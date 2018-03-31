Каспаров призвал бойкотировать ЧМ-2018

Тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров призвал бойкотировать чемпионат мира по футболу, который пройдет летом в России. Об этом он рассказал в интервью "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

"Я, как правило, выступаю против бойкотирования спортивных событий на поздней стадии, поскольку это, на мой взгляд, наказывает исключительно спортсменов", - сказал Каспаров.

Однако в данном случае, признал он, желание навредить России сильнее.

Каспаров заявил, что одной из причин стало отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее исландское правительство заявило о том, что не посетит ЧМ-2018.