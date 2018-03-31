Суд рассмотрит вопрос об аресте совладельца группы "Сумма" Магомедова

Тверской суд Москвы рассмотрит вопрос об аресте совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова.

По словам пресс-секретаря суда Анастасии Дзюрко, в Тверском суде Москвы сегодня планируются три ареста в отношении Максидова и Магомедовых.

"Материалы в адрес суда не поступили и поступят не раньше 15.00, после 15 часов, соответственно, я смогу сказать, когда у нас будет судебное заседание", — приводит ее слова РИА Новости.

Как сообщало Накануне.RU, по данным СМИ арест связан с с хищением миллиардов при строительстве стадиона "Арена Балтика" в Калининграде к чемпионату мира по футболу. По данным телеграм-канала Mash, следователи рассматривают "Группу Сумма", как как возможное преступное сообщество.