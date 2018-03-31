Арнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце 

в этот день
31.03.18
15:37
В Екб.17:37
Эксперт МЭФ: В России нет причин для повышения пенсионного возраста
Абызов обещает дальнейшее освобождение бизнеса от плановых проверок
В армию призовут не служивших по состоянию здоровья
Главное
Бастрыкин прилетел в Кемерово с десантом московских следователей

Тема дня
"Сумма" подозрений. Причины задержания Магомедова Правоохранители нагрянули к олигарху из первой сотни Forbes, владельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову. Якобы претензии есть к строительству стадиона "Арена Балтика". Однако причиной задержания одного из самых влиятельных бизнесменов, который одновременно является однокурсником и другом первых лиц Правительства, могут стать куда более тяжелые преступления.
31.03.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Горький – это наша реальность Какой рассказ, какую книгу Горького ни открой, выяснится, что эта книга не про "тогда", а про "сейчас". Поскольку писал он мощно, хлёстко и ёмко, понятно и доступно – не так, как сегодняшние литераторы – Горький остаётся самым сильным и актуальным из наших классиков пропагандистом и агитатором.
30.03.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Согласны, но не поддерживаем. Как Госдума отказалась осудить Ельцина и Горбачева Госдума отказалась осудить правление Горбачева и Ельцина. Фракция ЛДПР внесла проект постановления, в котором предлагалось признать деятельность первого президента СССР Михаила Горбачева и первого президента РФ Бориса Ельцина деструктивной и антинародной. Это было попыткой хотя бы на уровне деклараций и словесных интервенций переломить тренд сползания в ельцинизм, но парламент на такой шаг не пошел.
30.03.2018
политика ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Опубликованы номера победителей викторины "Югре - 900"
"Тела не выносят, чтоб не паниковал никто". Жители Кемерово сообщают о десятках погибших при пожаре в ТЦ
Взрыв телебашни: видео с квадрокоптера
В Екатеринбурге взорвали телебашню
Взрыв в центре Екатеринбурга. Трансляция
И все-таки сбрил: Шевченко показал видео с безусым Грудининым
"У детей не было шансов. И у нас не будет": спасатель МЧС о трагедии в Кемерово
"Преемник" Тулеева обвинил в пиаре потерявшего семью при пожаре в "Зимней вишне"
Голосование
Как Вы считаете, кто больше виновен в череде ЧС, идущих по России?

Президент и федеральные органы власти

Региональные власти

Муниципальные власти

Собственники объектов ЧС

Главная причина - общественный строй, где основная цель – извлечение прибыли

Не знаю, возможно, это всё не имеет общих причин


Результаты 717



Новости
31.03.2018 13:23 Мск (15:23 Екб)
общество | За рубежом
Арнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце 
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Арнольд Шварценеггер (2017) | Фото:youtube.com

Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер перенес плановую операцию на открытом сердце, сообщает The Guardian со ссылкой на представителя актера Дэниеля Кэтчелла.
Читайте также:

По данным издания, у актера — врожденный порок сердца, и ему необходимо было заменить катетерный клапан, поставленный в 1997 году. Операция длилась несколько часов. Сейчас состояние Шварценеггера оценивается как стабильное.

Первыми словами актера Арнольда Шварценеггера после срочной операции на открытом сердце стали I'm back ("Я вернулся". — Прим. ред.), заявил представитель звезды Дэниел Кетчелл в своем Twitter.

Годом ранее издание Politico писало, что актер может вернуться в политику и может выдвинуть свою кандидатуру в сенат США. Выборы пройдут 6 ноября, будут переизбраны 35 из 100 сенаторов.

Другие новости по темам: Арнольд Шварценеггер, операция на серце
31.03.2018 13:23 Мск | США | информационная служба Накануне.RU
15:23 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Арнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце 
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+