Арнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце 

Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер перенес плановую операцию на открытом сердце, сообщает The Guardian со ссылкой на представителя актера Дэниеля Кэтчелла.



По данным издания, у актера — врожденный порок сердца, и ему необходимо было заменить катетерный клапан, поставленный в 1997 году. Операция длилась несколько часов. Сейчас состояние Шварценеггера оценивается как стабильное.

Первыми словами актера Арнольда Шварценеггера после срочной операции на открытом сердце стали I'm back ("Я вернулся". — Прим. ред.), заявил представитель звезды Дэниел Кетчелл в своем Twitter.

Годом ранее издание Politico писало, что актер может вернуться в политику и может выдвинуть свою кандидатуру в сенат США. Выборы пройдут 6 ноября, будут переизбраны 35 из 100 сенаторов.