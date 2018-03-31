Опубликовано видео эвакуации посетителей из кинозалов "Зимней вишни"

Житель Кемерово Игорь Востриков, потерявший в пожаре ТРЦ жену, сестру троих детей, продемонстрировал запись с камер видеонаблюдения, у залов "Зимней вишни". На них видно, что после начала пожара двери в залы были открыты, но из красного зала люди не выходили.

На кадрах видно, что проходившая по коридору девушка открывает дверь в "красный" зал, где шел мультфильм, однако оттуда никто не выходит. Зрители из других залов покидают помещение. Спустя примерно 13 секунд коридор заволакивает черным дымом





Как сообщало Накануне.RU, пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. В результате погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 79 человек.

Сегодня в Кемерове с рабочим визитом находится председатель СКР Александр Бастрыкин.