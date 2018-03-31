Александр Бастрыкин ответил на вопросы родственников погибших и пострадавших в "Зимней вишне"

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин встречается с родственниками погибших и пострадавшими при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, передает корреспондент Накануне.RU.

Председатель СК России заверил, что расследование проводится наиболее компетентными специалистами, работа следственной группы ведется в круглосуточном режиме, и все это с целью установления каждого, чье преступное действие либо бездействие привели к человеческим жертвам.

"Александр Бастрыкин добавил, что проверяются все без исключения версии причин пожара, в том числе озвученные в средствах массовой информации, и следствие не ограничится лишь теми задержаниями, которые уже состоялись – круг лиц будет расширяться", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.