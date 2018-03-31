Элла Памфилова внесена в базу данных "Миротворца"

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова включена в базу данных "Миротворца". Её обвинили в покушении на территориальную целостность и безопасность Украины, передает корреспондент Накануне.RU.

Памфилова сознательно нарушила государственные границы Украины, посетив Крым. Кроме того, она участвовала в "пропагандистских мероприятиях России" против страны, в частности, в форуме "Таврида-2014", говорится в сообщении.

Кроме того, ее обвиняют в организации и проведении выборов президента России в Крыму в 2018 г.