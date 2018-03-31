Суд арестовал гендиректора компании Кемеровского кондитерского комбината Юлию Богданову

Заводский районный суд Кемерово арестовал Юлию Богданову, генерального директора компании ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", которой принадлежало здание сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня".

"Имеются достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, Богданова может скрыться от органов предварительного следствия, а также принять меры к сокрытию следов преступления, оказать давление на свидетелей и иных участников уголовного производства", — приводит РИА Новости слова судьи.

Гендиректора обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей. По версии следствия, Богданова, которая была ответственной за соблюдение противопожарных мер в ТЦ, не раз получала от подчиненных сообщения о неполадках в этой системе. Однако она ничего не делала, чтобы их устранить, а занималась только сдачей в аренду новых торговых площадей.

Сама Богданова заявила, что будет обжаловать решение суда.

Как сообщало Накануне.RU, пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. В результате погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 79 человек.

В СК уточнили, что следователями уже назначена судебная пожарно-техническая экспертиза, в Кемерово прибыли и приступили к работе эксперты из Санкт-Петербурга, ими начаты соответствующие исследования.