Порошеко обозвал всех сторонников "Северного потока-2" "сообщниками России"

Украинский президент Петр Порошеко обозвал тех, кто поддерживает строительство газопровода "Северный поток-2", "сообщниками России в ее гибридной войне". Об этом он заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke, сообщает "Deutsche Welle".

По его словам, строительство "Северного потока-2" представляет собой "серьезную опасность" для Украины, поскольку Киев ежегодно будет терять по $2 млрд пошлин, которые ранее получал за транзит российского газа в Европу. Также "Газпром", вероятно, уменьшит объемы поставок газа на Украину и таким образом "ослабит" ее, что Порошенко считает "политическим давлением".

Он выразил надежду, что отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании повлечет за собой последствия для прокладки "Северного потока-2".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, недавно разрешение на строительство участка газопровода выдала Германия. Процесс согласования идет в Швеции, Финляндии и Дании. Киев заявил, что не оставит попыток заблокировать строительство газопровода. Оно должно завершиться к концу 2019 года и соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.