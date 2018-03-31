Бастрыкин прилетел в Кемерово с десантом московских следователей

Сегодня в 7 часов утра по местному времени в Кемерово прилетел председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Вместе с ним прибыл дополнительный десант следователей из центрального аппарата СКР, сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник в Следственном управлении по Кемеровской области,

Бастрыкин провел короткое совещание с Владленом Аксеновым — заместителем главы МЧС России. Затем Александр Бастрыкин с группой московских следователей направились на "объект" — сгоревший торговый комплекс.

Пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. В результате погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 79 человек.

В СК уточнили, что следователями уже назначена судебная пожарно-техническая экспертиза, в Кемерово прибыли и приступили к работе эксперты из Санкт-Петербурга, ими начаты соответствующие исследования.