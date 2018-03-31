В общежитии Тимирязевской академии случился пожар

В общежитии Российского государственного аграрного университета (РГАУ) – Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева случился пожар: загорелся мусоропровод. Версии студентов и администрации вуза по поводу оповещения расходятся, передает корреспондент Накануне.RU.

Пожар произошел сегодня в 1.30 ночи, загорелся мусоропровод на седьмом этаже общежития №5.

"Проснулись от шагов в коридоре, в коридоре пахло гарью, спустившись вниз обнаружили более 300 человек на улице, которые были (эвакуированы) одеты, а многие с ценными вещами. Вопрос, есть ли система оповещения пожара в наших общежитиях? Мы-то могли остаться в этом общежитии навсегда, в случае пожара", - гласит анонимное сообщение в группе "Подслушано РГАУ-МСХА им. Тимирязева" в социальной сети "Вконтакте".

Отметим, что часть студентов переселили в пятое общежитие из первого, в котором обвалился потолок.

"Пересилили из обвалившейся копейки в "безопасную" пятерку. Вчера ночью был пожар. Часть эвакуировали на нашем этаже, даже сирены не было, никто не стучал не предупредил!" – рассказал Накануне.RU один из студентов академии, пожелавший остаться неназванным.

Администрация вуза уверяет, что оповещение сработало. Утром в ректорате прошло совещание, которое провели сотрудники пожарной охраны, коменданты общежитий, директор студенческого городка и студенческий актив, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РГАУ.

"Сработала пожарная сигнализация и автоматически включилось звуковое оповещение с просьбой покинуть здание. Охранник ЧОпа в соответствии с инструкцией позвонил по телефону 101 и сообщил о происшествии. Я выехал на объект и спустя несколько минут был в общежитии №5. Оценил обстановку и принял решение о срочной эвакуации: около 500 студентов покинули здание. Спустя четыре минуты прибыло четыре пожарных расчета, наряд скорой помощи и дежурная служба РГАУ-МСХА. Возгорание было ликвидировано в течение двух минут. В результате инцидента никто не пострадал. Оперативно и слаженно сработали пожарные расчеты, ремонтные службы, администрация студенческого городка, заведующая и комендант общежитием, сотрудники и отряд "Тимирязевец", - доложил о ликвидации возгорания и.о. начальника управления комплексной безопасности Фархад Загиров.

На причину инцидента указал руководитель студенческого городка Олег Караваев:

"Во внутренней стороне лотка мусоропровода находился сверток из фольги, начиненный либо углем для розжига кальяна, либо пластиковым материалом. За этим фактом однозначно стоит нарушение правил проживания в общежитии и правил противопожарной безопасности. Администрация университета считает недопустимым такие нарушения: все виновные в этом и в подобных случаях будут строго наказаны", - рассказал он.

"Для спорящих о сирене: ее не было и это факт. По моему мнению, сирена и оповещение об эвакуации - разные вещи, это раз. Второе -это недооповещение (да, именно недооповещение, я не знаю, как некоторые его вообще смогли услышать, потому что оно звучало не на всех этажах) было лишь спустя минут пять после того, как весь седьмой этаж самостоятельно сквозь непросветную пелену дыма спустился вниз к посту охраны", - написала Надежда Реброва в группе "Подслушано РГАУ-МСХА им. Тимирязева"

Напомним, что это не первое ЧП в Тимирязевке за последнее время. 27 января вспыхнул пожар, 3 февраля - случился потоп (прорвало трубу), а 9 февраля сразу в двух общежитиях обвалился потолок.