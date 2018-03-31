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Согласны, но не поддерживаем. Как Госдума отказалась осудить Ельцина и Горбачева Госдума отказалась осудить правление Горбачева и Ельцина. Фракция ЛДПР внесла проект постановления, в котором предлагалось признать деятельность первого президента СССР Михаила Горбачева и первого президента РФ Бориса Ельцина деструктивной и антинародной. Это было попыткой хотя бы на уровне деклараций и словесных интервенций переломить тренд сползания в ельцинизм, но парламент на такой шаг не пошел.
30.03.2018
политика  |  комментариев: 1
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Горький – это наша реальность Какой рассказ, какую книгу Горького ни открой, выяснится, что эта книга не про "тогда", а про "сейчас". Поскольку писал он мощно, хлёстко и ёмко, понятно и доступно – не так, как сегодняшние литераторы – Горький остаётся самым сильным и актуальным из наших классиков пропагандистом и агитатором.
30.03.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Стратегия экономики России – гниющая солома На заседание Временной комиссии Совета Федерации по мониторингу экономического развития пришел директор департамента Минэка Артем Шадрин. По его признанию, зарегистрировано около 57 тыс. (!) документов стратегического планирования федерального, регионального и муниципального уровня. Наши чиновники так и будут плодить бессмысленную гниющую солому?..
30.03.2018
экономика ;  | комментариев: 3
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Новости
31.03.2018 08:54 Мск (10:54 Екб)
политика
"Газпром" обжаловал решение суда Стокгольма по транзиту газа через Украину
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суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

"Газпром" сообщил о том, что подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по спору с украинским "Нафтогазом", касающегося транзита газа через Украину.
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"Газпром" 29 марта подал в апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство об оспаривании и частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом Украины" по делу о транзите газа в связи с существенными процессуальными нарушениями, допущенными арбитрами при вынесении этого решения", - говорится в сообщении компании.

Напомним, суд частично удовлетворил иск "Нафтогаза", требовавшего от "Газпрома" 17 млрд долларов, и присудил ему компенсацию в 4,637 млрд. С учетом предыдущего решения российская компания была должна выплатить 2,56 млрд долларов. Российская компания не согласилась с решением и объявила о запуске процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Украину.

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31.03.2018 08:54 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
10:54 Екб


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"Газпром" обжаловал решение суда Стокгольма по транзиту газа через Украину
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