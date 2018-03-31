"Газпром" обжаловал решение суда Стокгольма по транзиту газа через Украину

"Газпром" сообщил о том, что подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по спору с украинским "Нафтогазом", касающегося транзита газа через Украину.

"Газпром" 29 марта подал в апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство об оспаривании и частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом Украины" по делу о транзите газа в связи с существенными процессуальными нарушениями, допущенными арбитрами при вынесении этого решения", - говорится в сообщении компании.

Напомним, суд частично удовлетворил иск "Нафтогаза", требовавшего от "Газпрома" 17 млрд долларов, и присудил ему компенсацию в 4,637 млрд. С учетом предыдущего решения российская компания была должна выплатить 2,56 млрд долларов. Российская компания не согласилась с решением и объявила о запуске процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Украину.