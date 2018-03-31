Экс-начальнице кемеровского Госстройнадзора предъявили обвинение по делу о пожаре в "Зимней вишне"

Бывшей начальнице инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), сообщает ТАСС.

Комкова руководила областной инспекцией Госстройнадзора до 2015 г., в то время строился сгоревший ТЦ "Зимняя вишня". По версии следствия, она не сделала ничего для того, чтобы закрыть ТРЦ, который, как считают в СКР, был самостроем.

Как уже сообщалось, по уголовному делу о гибели людей при пожаре в кемеровском торговом центре задержана генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова.

Сегодня Комковой и Богдановой будет предъявлено обвинение, и следствие выступит с ходатайством об их аресте.

Ранее по ходатайству следствия были арестованы генеральный директор компании-собственника Надежда Судденок, технический директор ТЦ Георгий Соболев, инженер-конструктор противопожарной системы Игорь Полозиненко, ее монтажник Александр Никитин, а также охранник Сергей Антюшин, отключивший систему оповещения после начала пожара.

Пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. В результате погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 79 человек.

В СК уточнили, что следователями уже назначена судебная пожарно-техническая экспертиза, в Кемерово прибыли и приступили к работе эксперты из Санкт-Петербурга, ими начаты соответствующие исследования.