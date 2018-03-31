Совладельца группы "Сумма" задержали на двое суток

Совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова задержали на 48 часов.

Об этом РБК сообщил источник, близкий к правительству Дагестана, и подтвердили источник в центральном аппарате МВД и собеседник в РЖД ("Сумма" вместе с РЖД владеет оператором "Трансконтейнер").

Как ранее сообщалось, представитель "Суммы" опровергала обыски в компании и арест руководства, там отметили, что следователи лишь "проводили беседу" с Магомедовым.

Напомним, что серьезное усиление группы "Сумма" произошло при президентстве Дмитрия Медведева, также бизнесмены Магомедовы считаются близкими к вице-премьеру Аркадию Дворковичу. Группа объединяет активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах.