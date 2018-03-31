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Новости
31.03.2018 08:15 Мск (10:15 Екб)
общество | За рубежом
Британцы пытались досмотреть самолет "Аэрофлота". Посольство направило ноту протеста
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Самолет Аэрофлот (2018) | Фото: travel.otzyv.by

Посольство России направило ноту протеста в МИД Великобритании в связи с попыткой досмотра самолета "Аэрофлота" в аэропорту "Хитроу".

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"Сегодня мы стали свидетелями еще одной грубой провокации британских властей. Силами пограничной службы и таможни было досмотрено воздушное судно, совершавшее рейс "Аэрофлота" 2582/2583 Москва—Лондон—Москва. Такого рода вещи происходят крайне редко и являются по большому счету чрезвычайными",— рассказал "РИА Новости" представитель российского посольства.

По его словам, британцы пытались досмотреть самолет без присутствия экипажа, что запрещено действующими правилами.

"После прибытия в аэропорт сотрудника посольства и долгих переговоров удалось отстоять участие командира корабля в досмотре. По итогам досмотра англичане отказались предоставить какие-либо письменные документы, в которых была бы указана причина этой акции, ее правовая основа и результаты",— рассказал дипломат.

В посольстве отметили, что инциденту нет иного объяснения, кроме как то, что произошедшее в Хитроу так или иначе связано с той политикой враждебности, которую правительство Великобритании проводит в отношении России.

Как сообщало Накануне.RU, 4 марта полицейские объявили, что в одном из торговых центров города Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали мужчина и женщина. Ими оказались Сергей Скрипаль и его дочь. Тереза Мэй заявила, что речь идёт о разработанном в России нервно-паралитическом веществе "Новичок" и ответственность за случившееся также несёт Москва. Москва все обвинения отрицает, отмечая, что еще в 2017 г. полностью уничтожила все свое химическое оружие.

В знак солидарности с Лондоном более 20 государств 26 марта выслали более 100 сотрудников российского МИДа в знак солидарности с Великобританией в ее позиции по "делу Скрипаля". До этого 23 российских дипломата выслали из Британии. ​В ответ Москва выслала равное количество представителей диппредставительства Соединенного Королевства. Ранее сегодня стало известно, что к жесту солидарности с Великобританией присоединились также Люксембург и Мальта.

Другие новости по темам: досмотр самолета Аэрофлота, дело Скрипаля,
31.03.2018 08:15 Мск | Великобритания | информационная служба Накануне.RU
10:15 Екб


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Британцы пытались досмотреть самолет "Аэрофлота". Посольство направило ноту протеста
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