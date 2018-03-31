Лондон может закрыть торгпредство России из-за "дела Скрипаля"

Расположенное на севере Лондона российское торговое представительство может быть закрыто в связи с "делом Скрипаля". По данным The Telegraph британские власти рассматривают такую возможность.

Источники издания назвали торгпредство "логовом шпионов".

Как сообщало Накануне.RU, Великобритания выслала 23 российских дипломата в качестве санкции за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, в которому, как полагает Лондон, причастная Москва. В знак поддержки ряд других стран выслали российских дипломатов. Накануне МИД РФ вызвал руководителей аккредитованных в РФ дипмиссий в связи с "делом Скрипалей". Послам будут вручены ноты протеста и объявлены ответные меры.