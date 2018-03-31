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Согласны, но не поддерживаем. Как Госдума отказалась осудить Ельцина и Горбачева Госдума отказалась осудить правление Горбачева и Ельцина. Фракция ЛДПР внесла проект постановления, в котором предлагалось признать деятельность первого президента СССР Михаила Горбачева и первого президента РФ Бориса Ельцина деструктивной и антинародной. Это было попыткой хотя бы на уровне деклараций и словесных интервенций переломить тренд сползания в ельцинизм, но парламент на такой шаг не пошел.
30.03.2018
политика  |  комментариев: 1
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Горький – это наша реальность Какой рассказ, какую книгу Горького ни открой, выяснится, что эта книга не про "тогда", а про "сейчас". Поскольку писал он мощно, хлёстко и ёмко, понятно и доступно – не так, как сегодняшние литераторы – Горький остаётся самым сильным и актуальным из наших классиков пропагандистом и агитатором.
30.03.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Стратегия экономики России – гниющая солома На заседание Временной комиссии Совета Федерации по мониторингу экономического развития пришел директор департамента Минэка Артем Шадрин. По его признанию, зарегистрировано около 57 тыс. (!) документов стратегического планирования федерального, регионального и муниципального уровня. Наши чиновники так и будут плодить бессмысленную гниющую солому?..
30.03.2018
экономика ;  | комментариев: 3
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Новости
31.03.2018 08:06 Мск (10:06 Екб)
политика | За рубежом
Лондон может закрыть торгпредство России из-за "дела Скрипаля"
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(2004) |

Расположенное на севере Лондона российское торговое представительство может быть закрыто в связи с "делом Скрипаля". По данным The Telegraph британские власти рассматривают такую возможность.
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Источники издания назвали торгпредство "логовом шпионов".

Как сообщало Накануне.RU, Великобритания выслала 23 российских дипломата в качестве санкции за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, в которому, как полагает Лондон, причастная Москва. В знак поддержки ряд других стран выслали российских дипломатов. Накануне МИД РФ вызвал руководителей аккредитованных в РФ дипмиссий в связи с "делом Скрипалей". Послам будут вручены ноты протеста и объявлены ответные меры.



Развитие сюжета: Ранее 31.03.2018 08:15 Мск
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31.03.2018 08:06 Мск | Великобритания | информационная служба Накануне.RU
10:06 Екб


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Лондон может закрыть торгпредство России из-за "дела Скрипаля"
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