Умерла народная артистка России Наталья Попович

30 марта 2018 года скончалась народная артистка России Наталья Попович. О ее кончине сообщил сайт мэра Москвы, передает корреспондент Накануне.RU.

Наталья Попович – вдова Евгения Колобова – основателя московского театра "Новая опера" имени Е.В.Колобова.

С первого дня основания "Новой оперы" по 2017 год Наталья Григорьевна занимала должность главного хормейстера театра и принимала активное участие в творческом и профессиональном становлении коллектива.

Ее жизнь является примером любви к своему делу и бесконечной преданности музыкальному искусству, отмечено в сообщении.