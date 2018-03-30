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"Югра - пример для всех остальных регионов страны": В Ханты-Мансийске стартовал итоговый гражданский форум общественного согласия
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Гражданский форум общественного согласия, Югра (2018) | Фото: myopenugra.ru

Сегодня в Ханты-Мансийске стартовал итоговый гражданский форум общественного согласия, который ранее объединил около 4 тыс. югорчан во всех 22 муниципалитетах. Среди участников масштабного мероприятия - лидеры общественного мнения, гражданские активисты, волонтеры, представители общественных объединений, предложившие для реализации около тысячи идей и инициатив, 140 из которых губернатор Наталья Комарова оценила лично, сообщили Накануне.RU в пресс-службе центра "Открытый регион-Югра".

На церемонию открытия гражданского форума в КТЦ "Югра-классик" собрались более 700 активистов Югры. Все они по-особенному видят, как сделать жизнь в автономном округе еще лучше. На это направлены уникальные проекты и инициативы гражданских активистов: от благоустройства территорий, социальной помощи, сохранения традиций и патриотического воспитания молодежи.

"Югра - это пример для всех остальных регионов страны в части глубины работы с некоммерческим сектором, муниципальными образованиями и с властью на местах. Опыт проведения такого масштабного форума стоит распространять на другие субъекты Российской Федерации, потому что когда люди сами участвуют в решении проблем, то они дорожат результатом больше", - отметил советник Фонда президентских грантов Владимир Татаринов.

Гражданский форум общественного согласия, Югра(2018)|Фото: myopenugra.ru

Гражданский форум общественного согласия, Югра(2018)|Фото: myopenugra.ru

Сегодня в течение всего дня будет проходить работа тематических потоков, а завершит гражданский форум общественного согласия пленарная сессия с губернатором Югры, на которой проектные команды представят наработанные механизмы по продвижению проектов. Многие из них получат мощный толчок для эффективной реализации.

"Главная цель форума – выявить гражданские инициативы. Благодаря 22 муниципальным этапам, которые прошли во всех муниципалитетах, нам удалось поднять огромный пласт проектов. Из всех этих идей мы создали интерактивную карту Югры. Она поможет выйти на новый уровень развития проектной деятельности, объединив все инициативы воедино. Здесь мы увидим те возможности, которые появятся для наших лидеров, некоммерческих организаций и жителей", - подчеркнула генеральный директор фонда "Центр гражданских и социальных инициатив Югры" Жанна Котова.

Отметим, что на форуме состоится подписание соглашения правительства округа с Фондом по поддержке социальных проектов. Такое решение было принято сегодня на очередном заседании правительства автономного округа, которое состоялось под председательством первого заместителя губернатора Геннадия Бухтина.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры, в основе соглашения – стратегия поддержки и содействия развитию социального предпринимательства на территории автономного округа. Документ направлен также на решение задач по привлечению социально ответственного бизнеса к финансированию проектов в сфере социального предпринимательства.

фонд по поддержке социальных проектов(2018)|Фото: admhmao.ru

"Это достаточно серьезный инструмент для тиражирования лучших практик, образовательных программ, а также подготовки тьюторов, которые будут доводить проекты до стадии привлечения инвестиций", - подчеркнул Геннадий Бухтин.

Другие новости по темам: гражданский форум общественного согласия, югра, хмао, наталья комарова, интерактивная карта социальных проектов
30.03.2018 15:00 Мск | Ханты-Мансийск | Анна Смирнова
17:00 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 30.03.2018 12:44 Мск
Правительство Югры подпишет соглашение с Фондом по поддержке социальных проектов

Ранее 21.03.2018 12:52 Мск
"Из каждого проекта складывается успех Югры": Ханты-Мансийск готовится к итоговому форуму общественного согласия








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"Югра - пример для всех остальных регионов страны": В Ханты-Мансийске стартовал итоговый гражданский форум общественного согласия
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