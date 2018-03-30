К совладельцу группы "Сумма" нагрянули следователи

Следователи провели беседу с бизнесменом Зиявудином Магомедовым — совладельцем группы "Сумма".

"Зиявудин Магомедов общался со следственными органами", — сказала представитель группы. Магомедов задержан не был.



На дополнительные вопросы о причинах общения со следствием, а также о том, проходили ли в "Сумме" обыски, представитель группы не ответила, пишет РБК.

Напомним, что серьезное усиление группы "Сумма" произошло при президентстве Дмитрия Медведева. Она объединяет активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах.