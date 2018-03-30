В Подольске возбуждено уголовное дело по факту смерти мальчика от отравления

В Подольске возбуждено уголовное дело по факту гибели одиннадцатилетнего мальчика. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

По данным следствия, неустановленное лицо, находясь вблизи одного из домов городского микрорайона Климовск, оставило пластиковую ёмкость с неустановленной жидкостью. Позже, 28 марта, два брата возраста 11 и 8 лет гуляли на детской площадке, и старший, найдя эту бутылку, выпил её содержимое, предложив также младшему, однако тот отказался. По приходу детей домой у старшего начали проявляться признаки отравления. Утром 29 марта мальчик был госпитализирован бригадой "скорой помощи" в больницу, где впоследствии скончался.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть ребёнка наступила от отравления неизвестным веществом.

Подольским следственным отделом ГСУ СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).



В настоящее время запланировано проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование дела продолжается.