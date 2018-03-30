Возбуждено уголовное дело по факту ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень

Богдановичским межрайонным следственным отделом Следственного комитета (СК) Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадало несколько человек, в том числе несовершеннолетние. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального СК.

Напомним, ДТП произошло сегодня на 105-м километре трассы Екатеринбург-Тюмень. По предварительным данным, находившийся за рулём "Ауди" мужчина 1980 года рождения допустил столкновение с двигавшейся впереди "Хондой Цивик", которая ударом была выброшена на встречную полосу и столкнулась с ехавшей во встречном направлении "Хендэ Элантра". В результате сильного удара водитель и трое пассажиров "Хонды", а также женщина, находившаяся за рулем "Хендэ" и два её сына, получили различной степени тяжести и травмы.

По информации областного СК, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

На данный момент принимаются меры к установлению и допросу свидетелей, после выполнения первоначальных следственных действий на месте происшествия также будет решён вопрос о назначении комплекса необходимых судебных медицинских и автотехнической экспертиз.

Как отметили в пресс-службе, следствие намерено самым тщательным образом выяснить все обстоятельства инцидента и дать ситуации объективную правовую оценку, а также внести по итогам расследования представление в целях недопущения подобных обстоятельств впредь.

(по взаимодействию со СМИ), с.т.8-922-130-38-99