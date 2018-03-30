Украина возмущена высылкой из России своих дипломатов

Россия объявила персонами нон грата 13 украинских дипломатов в ответ на аналогичные действия со стороны Киева. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, который выразил возмущение "зеркальным" ответом России.

Киев назвал это "постоянным вмешательством в дела Украины", которому он будет противодействовать. Украинский министр иностранных дел Павел Климкин и вовсе написал в Twitter, что "зеркальный ответ России на высылку украинских дипломатов - это нонсенс", потому что Киев не пытался "кого-то отравить в Солсбери".

При этом Киев вновь подтвердил, что дипломатическая атака на Россию была им предпринята в знак солидарности с Западом в ответ на "обоснованные подозрения относительно ответственности России" за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Никаких доказательств этих "обоснованных подозрений" им представлено не было.

Напомним, как сообщало Как передает корреспондент Накануне.RU , Киев объявил о высылке российских дипломатов 26 марта, обвинив их в работе на спецслужбы. Посольство России на Украине заявило, что Киев поддался на провокацию Лондона.