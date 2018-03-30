Оператора скандального полигона "Ядрово" могут привлечь к уголовной ответственности

Оператора полигона "Ядрово" могут привлечь к уголовной ответственности, заявил исполняющий обязанности главы Волоколамского района Московской области Андрей Вихарев.

По его словам, у районной администрации есть данные о заражении почвы и воды.



"Сегодня мы договорились, что в 14:00 мы [ещё раз] берём пробы почвы и воды... Мы будем подавать в суд и писать в прокуратуру о возбуждении уголовного дела, чтобы виновные [в загрязнении] были наказаны", — передаёт РБК слова Вихарева.

Он подчеркнул, что оператор, ведший свою деятельность с серьёзными нарушениями, должен понести за это ответственность, вплоть до уголовной.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, вчера в Волоколамске состоялся стихийный митинг, в ходе которого сотни жителей города пришли к зданию местной администрации и потребовали от властей немедленных решений по свалке "Ядрово". Через некоторое время после начала акции к собравшимся вышел и.о. главы района, который объявил о решении властей поэтапно ввести режим ЧС.