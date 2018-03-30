МИД РФ: В США "усилили провокации" против российских дипломатов

Американские спецслужбы усилили провокации против дипломатов после объявления о высылке сотрудников российской дипмиссии. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) РФ.
Напомним, как сообщало Накануне.RU, Вашингтон 26 марта объявил о высылке 60 российских дипломатов из-за "дела Скрипаля". Кроме того, американские власти приняли решение закрыть генконсульство РФ в Сиэтле.
По информации МИД, после этого американские спецслужбы "предпринимают лиходарочные попытки вступить с ними (дипломатами, — прим.) в контакт".
"Имела место целая серия возмутительных эпизодов, когда тем, кого Вашингтон вынуждает досрочно завершить командировки, пытались предложить "помощь" — и не просто так, а за негласные отношения "на взаимовыгодной основе", — говорится в заявлении российского ведомства. — Наших коллег буквально атакуют такими предложениями".
В Министерстве убеждены, что "в США явно решили разыграть комбинацию".
"Официальные власти безосновательно высылают российских дипломатов, а ведущие себя все более агрессивно американские спецслужбы тут же стараются воспользоваться этим непростым для наших людей моментом", — отметили в МИД.
Такие действия в российском ведомстве охарактеризовали как "циничные" и "отвратительные".
"Все подобные случаи мы тщательно фиксируем и делаем выводы", — заключили в МИД РФ.