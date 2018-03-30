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30.03.2018 19:04 Мск (21:04 Екб)
политика | В России | За рубежом
МИД РФ: В США "усилили провокации" против российских дипломатов
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МИД РФ, Министерство иностранных дел (2014) | Фото:Накануне.RU

Американские спецслужбы усилили провокации против дипломатов после объявления о высылке сотрудников российской дипмиссии. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) РФ.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Вашингтон 26 марта объявил о высылке 60 российских дипломатов из-за "дела Скрипаля". Кроме того, американские власти приняли решение закрыть генконсульство РФ в Сиэтле.

По информации МИД, после этого американские спецслужбы "предпринимают лиходарочные попытки вступить с ними (дипломатами, — прим.) в контакт".

"Имела место целая серия возмутительных эпизодов, когда тем, кого Вашингтон вынуждает досрочно завершить командировки, пытались предложить "помощь" — и не просто так, а за негласные отношения "на взаимовыгодной основе", — говорится в заявлении российского ведомства. — Наших коллег буквально атакуют такими предложениями".

В Министерстве убеждены, что "в США явно решили разыграть комбинацию".

"Официальные власти безосновательно высылают российских дипломатов, а ведущие себя все более агрессивно американские спецслужбы тут же стараются воспользоваться этим непростым для наших людей моментом", — отметили в МИД.

Такие действия в российском ведомстве охарактеризовали как "циничные" и "отвратительные".

"Все подобные случаи мы тщательно фиксируем и делаем выводы", — заключили в МИД РФ.

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30.03.2018 19:04 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
21:04 Екб


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МИД РФ: В США "усилили провокации" против российских дипломатов
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