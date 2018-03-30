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Новости
30.03.2018 17:59 Мск (19:59 Екб)
общество | Центральный ФО
Российские космонавты призвали "вернуть детям мечту"
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Юрий Гагарин (2018) | Фото:

12 апреля в третий раз в России, а также за ее пределами, пройдет "Гагаринский урок". В преддверии проведения в общеобразовательных учебных заведения субъектов РФ урока имени выдающегося советского летчика-космонавта Юрия Гагарина специалисты космической отрасли, а также представители государственной власти обратили внимание на необходимость восстановления патриотического воспитания молодого поколения в существующих непростых политических условиях, когда "стараются замолчать достижения советской и российской космонавтики". Подробности - в материале Накануне.RU.
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Как отмечают организаторы акции "Гагаринский урок" замысливался как инструмент формирования патриотической позиции у молодежи и призван возродить интерес детей к космонавтике. В этом году "Гагаринский урок" будет посвящен 55-летию полета первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой, 20-летию нахождения МКС на орбите Земли и 30-летию программы "Буран", наработанный потенциал которой используется до сих пор.

Согласно опросам, сегодня некоторые школьники не знают даже имен героев, "писавших" славные страницы истории российского государства. Это подтверждают и профессионалы. Так, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Борис Волынов рассказал, что, общаясь с молодыми людьми, он часто "не находит общего языка с ними" ввиду отсутствия у них знаний о достижениях страны в области освоения космоса в советский период. "Меня интересует школьная аудитория. Сидит зал, 600 человек ребят возраста 8-11 класса. Я разговариваю с ними и вижу, что не нахожу общего языка с ними. Я задаю вопрос, кто был в космосе первым… Молчок. Один поднимает руку. и отвечает: американцы. Сразу задумываешься… Ребята очень много не знают, чего бы хотелось, чтобы они знали", - прокомментировал он.

Как вспоминает Волынов, во время полета Юрия Гагарина он находился в Хабаровске. "Весь город праздновал эту победу, каждый человек испытывал точно такие же чувства, как в День Победы 1945 года. Ликование было, каждый чувствовал, что он принимал участие именно в этом процессе - в подготовке ракетоносителя, пуске и посадке Юрия Гагарина. Никто не организовывал это празднование", - поделился дважды герой СССР.

Значимость "Гагаринского урока" в существующих условиях нельзя недооценивать. Эта инициатива поддерживается Минобрнауки, которое включила урок в "календарь образовательных событий 2017/18 учебного года". Вопросы содержания образования сегодня выходят на первый план в деятельности министерства, подчеркнул глава департамента госполитики в сфере общего образования Минобрнауки РФ Андрей Петров.

"То, что сегодня мы презентуем здесь, - прекрасная инициатива. "Гагаринский урок" родился не вчера, но те возможности, которые мы отрабатываем в рамках открытых уроков, которые проходят по всем школам и показывают нашим детям их возможности в будущем, то, как они смогут быть полезными нашей родине, это очень важная и востребованная тема", - прокомментировал чиновник.

По его словам, космонавтика - это некий бренд России, поскольку космос, историю его освоения и нынешнее состояние дел в космической отрасли невозможно представить без вклада нашей страны.

Для того чтобы отрасль "ширилась и развивалась", по мнению Петрова, необходимо воспитать людей, которые должны "постепенно заразиться" этим направлением еще в школе.

Проект длится уже три года, поддерживает инициативу и семья Юрия Гагарина. При содействии Россотрудничества урок прошел в 81 стране мира. "К сожалению, когда спрашиваешь у молодежи, студентов, детей историю своей страны, они не знают, кто был первый человек в космосе", - подтвердил инициатор "урока" герой РФ летчик-космонавт РФ Юрий Лончаков.

"Среди нас великие люди… Это люди, которые прокладывали дорогу в космос так, чтобы мы за ними шли и знали, что это такое. Для нас самая главная задача - работать с детьми, студентами по патриотическому воспитанию, чтобы они знали… какая у нас великая Россия. Если мы не знаем своей истории, значит, страна обречена", - выразил мнение космонавт.

Специалисты космической отрасли все же отмечают некоторый рост интереса к космонавтике. В частности замдиректора "Мемориального музея космонавтики" по научной работе Вячеслав Климентов рассказал, что ежегодно количество посетителей музея увеличивается, и в прошлом году этот показатель составил 580 тыс. человек.

Во многом на интерес молодежи к этому направлению повлияли и отечественные фильмы на космическую тематику последних лет. Речь идет, прежде всего, о нашумевших картинах "Время первых" и "Салют-7". Здесь, впрочем, оценки этого влияния разделились. Так, космонавт Волынов критически оценил эти кинофильмы из-за "неправдивого изображения внештатных ситуаций в космосе". Как он прокомментировал, нельзя допускать ложных фактов, нужно говорить правду и "не скрывать, как в в жизни это бывает".

Другие же считают, что эти фильмы необходимо показывать детям, объясняя им, что это "художественный вымысел". Нестыковки с реальностью профессионалы видят, указывая на неумело выбранные режиссером художественные приемы. При этом, как отметил Лончаков,в каждом из упомянутых фильмов прослеживается сложность, опасность профессии, самоотверженность космонавтов, их успехи в борьбе с внештатными ситуациями. "Если фильм вызывает вопросы, почитайте историю… Не смотрите кино с точки зрения истории. Художественный вымысел имеет право", - согласился в свою очередь герой РФ летчик-космонавт Федор Юрчихин.

Гораздо более опасным с точки зрения "влияния", на его взгляд, являются российские "книжки" о космосе, издаваемые для российских детей, в которых российский космонавт, к примеру, изображен в американском скафандре. "Образование наших детей - это наша оборона в том числе. Зайдите в любой книжный магазин и посмотрите, что мы для детей издаем", - сказал Юрчихин. Космонавт призвал "вернуть нашим детям мечту о будущей цели".

Депутат Госдумы Юрий Швыткин, комментируя ситуацию, заметил, что "сейчас очень важно воспитывать в молодежи и во всех нас принципы государственника". "Очень важно крепить единение народов всех государств. Мы сегодня боремся за стабильность в мировом сообществе, и это единение по разным направлениям, будет способствовать обеспечению стабильности в целом в мировом пространстве", - заключил он.

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30.03.2018 17:59 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
19:59 Екб


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Российские космонавты призвали "вернуть детям мечту"
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