На трассе Екатеринбург — Тюмень столкнулись "Хонда" и "Хендэ"

Сегодня на трассе между Екатеринбургом и Тюменью произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

ДТП произошло на 105-м километре автодороги. Сообщение об этом поступило в 15.34 (13.34 мск) в дежурную часть ОВД города Богданович.

По предварительным данным, находившийся за рулём "Ауди" мужчина 1980 года рождения допустил столкновение с двигавшейся впереди "Хондой Цивик", которая ударом была выброшена на встречную полосу и столкнулась с ехавшей во встречном направлении "Хендэ Элантра". В результате сильного удара водитель и трое пассажиров "Хонды", а также женщина, находившаяся за рулем "Хендэ" и два её сына, получили различной степени тяжести и травмы.

Среди пострадавших — трое несовершеннолетних — мальчики 2010, 2012 и 2015 годов рождения.

"Личности потерпевших и обстоятельства аварии сотрудники полиции уже установили", — отметил Горелых.

На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориальной полиции и врио начальника местной ГИБДД капитан полиции Антон Головин. Все пострадавшие госпитализированы.

"Более подробные и точные обстоятельства автокатастрофы устанавливают инспекторы ДПС, — отметил Горелых. — В связи с тяжёлыми травмами детей, собранные материалы по данному факту полиция направила нашим партнёрам в региональный Следственный комитет для дальнейшего расследования. Водитель "Ауди" полицией освидетельствован, алкоголя в его крови не обнаружено. "Хонда" и "Хендэ" восстановлению не подлежат".