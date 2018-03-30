Кремль: Прекращение вещания RT в Вашингтоне — дискриминация

Прекращение вещания телеканала Russia Today (RT) в Вашингтоне является настораживающей и пугающей тенденцией, свидетельствующей о дискриминационной политике США в отношении СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, стало известно, что около десятка иностранных телеканалов, RT, станут недоступными для жителей американской столицы.

Как сообщает "РИА Новости", пресс-секретарь Кремля охарактеризовал такие действия ка "волюнтаристские", указав на то, что они могут противоречить и законодательству Соединённых Штатов, в частности, "декларациям о приверженности свободе, демократии и свободе слова".

По его словам, российская сторона изучает данный вопрос, считая ситуацию "опасной и чреватой".

"Я вот, собственно, совсем недавно говорил по телефону с Маргаритой Симоньян (главредом RT, — прим.), — сказал Песков. — И просто пытался выяснить, на основании чего RT было проинформировано о таком решении. Ситуация действительно достаточно противоречивая, потому что вопреки действующему контракту вот эти кабельные сети заявили, что больше они не будут предоставлять услуги для RT".

По мнению пресс-секретаря президента России, исключение телеканала из кабельных сетей "выглядит как ничем не обоснованное решение", и не исключено, что поводом стал статус медиа как иностранного агента.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Russia Today был официально включён в в список иноагентов Министерством юстиции США в ноябре прошлого года. В связи с этим журналисты телеканала лишились аккредитации в конгрессе США.

В ответ на меру американского Минюста депутаты Госдумы РФ единогласно приняли в третьем чтении федеральный закон о регистрации иностранных СМИ в аналогичном качестве.