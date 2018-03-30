В аэропорту Волгограда появится памятник офицеру вермахта?!

В аэропорту Волгограда может появиться памятник экс-министру обороны ФРГ Франсу Йозефу Штраусу. "Совинформбюро" сообщает, что Штраус до того как занять этот пост служил в вермахте и участвовал в штурме Сталинграда, командуя взводом зенитной артиллерии.

Сообщается, что открытие бюста состоится во время визита делегации Ost-West-Wirtschafts-Forum с 7 по 11 мая. 10 мая планируется открыть бюст в терминале С рядом с портретами легендарных советских авиаконструкторов Илюшина и Яковлева.

Франс Йозеф Штраус участвовал во французской кампании 1940 г., а позже его подразделение попало в состав 6-й армии Паулюса, штурмовавшей Сталинград. За три недели до её окружения он был отозван с фронта и далее служил инструктором.

После войны бывший офицер вермахта вступил в Христианский социальный союз и в 1956 г. занял пост министра обороны ФРГ. В это время его обвиняли в коррупции – получении взяток и "откатов" от строительных компаний.

Корреспонденту Накануне.RU не удалось найти фото офицера времён службы в Вермахте, но оценить как может выглядеть памятник можно по этому кадру, снятому в то время когда Штраус (на переднем плане) занимал министерский пост.