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30.03.2018
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Депутат Миасса заключен под стражу по делу о взятке в размере 8 млн рублей
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Следственный комитет, СК (2016) | Фото: livekuban.ru

СК предъявил обвинение в получении взятки начальнику отдела дошкольного образования МКУ Миасса "Образование" Татьяне Баевой, депутату Совета депутатов Миасского городского округа Николаю Рындину и эксперту-оценщику Сергею Богатыреву, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.
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По версии следствия, в 2017 году в Миассе обвиняемые и местный житель, действуя в организованной группе, приобрели за средства бюджета по завышенной стоимости на основании фиктивной экспертной оценки торговое помещение для размещения детского сада. За данные действия подозреваемые получили взятку в сумме более 8 млн. рублей.

Один из обвиняемых – депутат Николай Рындин по решению суда заключен под стражу.

Об аресте ходатайствовал следователь, указывая на то, что, находясь на свободе, депутат может принять меры к сокрытию следов преступлений и вещественных доказательств, согласовать позицию с еще неустановленными участниками организованной группы с целью воспрепятствования производству по делу, продолжить заниматься преступной деятельностью, а также скрыться от органов следствия и суда.

Другие новости по темам: Миасс, бюджет, взятка, подозреваемые, СК, уголовное дело, Николай Рындин,
30.03.2018 16:13 Мск | Миасс | информационная служба Накануне.RU
18:13 Екб


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Депутат Миасса заключен под стражу по делу о взятке в размере 8 млн рублей
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