Украина оценила потери от строительства "Северного потока - 2" в 3% ВВП

Экономические потери Украины от запуска проекта "Северный поток — 2" могут составить 3% ВВП, заявил коммерческий директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко.

В денежном выражении это порядка $3 млрд, уточнил он. "Украина сейчас должна настойчиво отстаивать свои интересы, прежде все экономические интересы. Также речь идет о том, что если не будет транзита, то повышаются военные риски для Украины, поэтому для нас важно сохранить транзит", - приводит его слова агентство УНН.

Витренко добавил, что Украина предпринимает шаги для того, чтобы "снизить риски" строительства "Северного потока - 2".

Напомним, разрешение на строительство участка газопровода выдала Германия. Процесс согласования идет в Швеции, Финляндии и Дании. Ранее Киев заявил, что не оставит попыток заблокировать экспортный газопровод.

Как сообщало Накануне.RU, контракты с Украиной на транзит газа завершаются в конце 2019 г.