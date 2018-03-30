В Челябинске директору турагентства дали реальный срок за присвоение денег клиентов

В Челябинске директора туристического агентства "Империя путешествий" приговорили к 3 годам тюрьмы за мошенничество.

Под предлогом оказания туристических услуг с мая 2015 года по апрель 2016 года женщина похитила деньги клиентов, заведомо не намереваясь оплачивать путевки людей, и предоставила потерпевшим ложные сведения о бронировании отелей и билетов, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Данным способом она похитила у 26 потерпевших свыше 3,3 млн рублей.

Суд удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании причиненного материального ущерба.