Сотрудник ГИБДД, попавший в аварию в Екатеринбурге и отказавшийся от проверки на алкоголь, получил звание полковника больше двух недель назад

в этот день
30.03.18
16:14
В Екб.18:14
Эксперт МЭФ: В России нет причин для повышения пенсионного возраста
Абызов обещает дальнейшее освобождение бизнеса от плановых проверок
В армию призовут не служивших по состоянию здоровья
Главное
Наш вам ответ: МИД РФ вызвал послов стран, выславших российских дипломатов

Тема дня
Согласны, но не поддерживаем. Как Госдума отказалась осудить Ельцина и Горбачева Госдума отказалась осудить правление Горбачева и Ельцина. Фракция ЛДПР внесла проект постановления, в котором предлагалось признать деятельность первого президента СССР Михаила Горбачева и первого президента РФ Бориса Ельцина деструктивной и антинародной. Это было попыткой хотя бы на уровне деклараций и словесных интервенций переломить тренд сползания в ельцинизм, но парламент на такой шаг не пошел.
30.03.2018
политика  |  комментариев: 1
Аналитика
Вся аналитика

Горький – это наша реальность Какой рассказ, какую книгу Горького ни открой, выяснится, что эта книга не про "тогда", а про "сейчас". Поскольку писал он мощно, хлёстко и ёмко, понятно и доступно – не так, как сегодняшние литераторы – Горький остаётся самым сильным и актуальным из наших классиков пропагандистом и агитатором.
30.03.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Стратегия экономики России – гниющая солома На заседание Временной комиссии Совета Федерации по мониторингу экономического развития пришел директор департамента Минэка Артем Шадрин. По его признанию, зарегистрировано около 57 тыс. (!) документов стратегического планирования федерального, регионального и муниципального уровня. Наши чиновники так и будут плодить бессмысленную гниющую солому?..
30.03.2018
экономика ;  | комментариев: 2
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Опубликованы номера победителей викторины "Югре - 900"
"Тела не выносят, чтоб не паниковал никто". Жители Кемерово сообщают о десятках погибших при пожаре в ТЦ
Взрыв телебашни: видео с квадрокоптера
В Екатеринбурге взорвали телебашню
Взрыв в центре Екатеринбурга. Трансляция
И все-таки сбрил: Шевченко показал видео с безусым Грудининым
"У детей не было шансов. И у нас не будет": спасатель МЧС о трагедии в Кемерово
"Преемник" Тулеева обвинил в пиаре потерявшего семью при пожаре в "Зимней вишне"
Голосование
Как Вы считаете, кто больше виновен в череде ЧС, идущих по России?

Президент и федеральные органы власти

Региональные власти

Муниципальные власти

Собственники объектов ЧС

Главная причина - общественный строй, где основная цель – извлечение прибыли

Не знаю, возможно, это всё не имеет общих причин


Результаты 618

Сотрудник ГИБДД, попавший в аварию в Екатеринбурге и отказавшийся от проверки на алкоголь, получил звание полковника больше двух недель назад
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

мигалки, полиция (2017) | Фото:Накануне.RU

В СМИ появилась информация о том, что высокопоставленный сотрудник ГИБДД, который попал в аварию в Екатеринбурге и отказался от проверки на алкоголь, в тот день якобы "обмывал" свое новое звание. Однако в полиции рассказали, что все было несколько по-другому.

Ситуацию Накануне.RU прокомментировал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Информация о том, что в день ЧП, должностное лицо, о котором идет речь, было повышено, как написали некоторые порталы, не соответствует действительности. Правдой является лишь то, что более двух недель назад ему были вручены полковничьи погоны. Могу со всей ответственностью заверить, что погоны вручали не в день ЧП, поскольку сам присутствовал на этом мероприятии. Поэтому заявляю, что некоторые распространили неточные сведения. До завершения служебной проверки должностное лицо, о котором идет речь, отстранено от исполнения служебных обязанностей", - рассказал полковник Горелых.

Напомним, авария произошла 28 марта. Ранее в МВД сообщали, что полковник полиции, находясь за рулем "Ситроена", не обеспечил постоянного контроля над движением своего транспортного средства и допустил столкновение с ехавшей в попутном направлении "Тойотой Ленд Крузер". В результате происшествия никто из людей, не пострадал, но силовик отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Другие новости по темам: ГИБДД, полковник, авария, Екатеринбург
30.03.2018 16:03 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
18:03 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 29.03.2018 16:30 Мск
В Екатеринбурге сотрудник УГИБДД, который попал в ДТП, отказался от проверки на алкоголь








Добавить комментарий:

Сотрудник ГИБДД, попавший в аварию в Екатеринбурге и отказавшийся от проверки на алкоголь, получил звание полковника больше двух недель назад
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+