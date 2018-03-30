Сотрудник ГИБДД, попавший в аварию в Екатеринбурге и отказавшийся от проверки на алкоголь, получил звание полковника больше двух недель назад

В СМИ появилась информация о том, что высокопоставленный сотрудник ГИБДД, который попал в аварию в Екатеринбурге и отказался от проверки на алкоголь, в тот день якобы "обмывал" свое новое звание. Однако в полиции рассказали, что все было несколько по-другому.

Ситуацию Накануне.RU прокомментировал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Информация о том, что в день ЧП, должностное лицо, о котором идет речь, было повышено, как написали некоторые порталы, не соответствует действительности. Правдой является лишь то, что более двух недель назад ему были вручены полковничьи погоны. Могу со всей ответственностью заверить, что погоны вручали не в день ЧП, поскольку сам присутствовал на этом мероприятии. Поэтому заявляю, что некоторые распространили неточные сведения. До завершения служебной проверки должностное лицо, о котором идет речь, отстранено от исполнения служебных обязанностей", - рассказал полковник Горелых.

Напомним, авария произошла 28 марта. Ранее в МВД сообщали, что полковник полиции, находясь за рулем "Ситроена", не обеспечил постоянного контроля над движением своего транспортного средства и допустил столкновение с ехавшей в попутном направлении "Тойотой Ленд Крузер". В результате происшествия никто из людей, не пострадал, но силовик отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.