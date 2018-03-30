"Мусорный протест" в Подмосковье разрастается. Власти обещают закрыть 180 свалок... через 6 лет

Протесты жителей Подмосковья против складирования столичных отходов начались и в Дмитровском районе Московской области, где граждане перекрыли дорогу к полигону "Непейно".

Как передаёт информагентство Infox, сюда завозят мусор из семи районов области и севера Москвы, а жителей взбудоражил слух о грядущем завозе фильтрата из Волоколамска. Жители требуют закрыть полигон и намерены пропускать только машины с мусором из своего района.

Кроме того, агентство сообщает, что министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской в ходе заседания коллегии Минприроды заявил о том, что к 2024 г. в России будет закрыто 180 незаконных свалок.

Как сообщало Накануне.RU, серия стихийных митингов в регионе началась в Волоколамске, где в результате выброса ядовитого газа с полигона "Ядрово" пострадали дети. В настоящее время в городе решается вопрос о вводе режима ЧС.