На Среднем Урале начинается весенний призыв

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, в ходе призывной компании планируется принять на службу почти 4 тыс. уральцев.

Весенняя призывная комиссия стартует на Среднем Урале, как и по всей стране, 1 апреля, а завершается - 15 июня.

Комплексная работа по организации призыва и успешный опыт прошлых лет позволят региону выполнить задачу по подготовке к службе защитников Родины.

В ряды Вооруженных сил за этот период примут 3 тыс. 845 уральцев. Больше половины из них будут служить в сухопутных войсках.

На время кампании в Свердловской области создано 79 муниципальных призывных комиссий.

"Одно из важных направлений призывной кампании — принятие действенных мер по сокращению числа уклонистов от призыва", — отметил министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев.

Отметим, что в прошлый призыв на военную службу отправились из Свердловской области 3 тыс. 959 человек.