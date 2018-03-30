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30.03.2018
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Лолита объяснила, почему не отменила концерт в Тюмени в день траура
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Лолита Милявская (2016) | Фото: drum-sound.ru

Лолита Милявская в своем istagram объяснила, почему в день национального траура ее концерт в Тюмени все-таки состоялся. По словам певицы, она выступила для того, чтобы помочь детям, пострадавшим во время пожара в Кемерово.

"Мое решение петь концерты и перечислять деньги лично, по почте, родственникам пострадавших детей из поселка Трещевский. Деньги ничего не изменят, страшное не исправить. Я не доверяю ни одному фонду на земле. Страшно бездействовать! Страшно просто молчать больше минуты. Все, что могу!" - написала звезда в своей социальной сети.

Как сообщало Накануне.RU, Лолита выступала 26 марта в Перми, шоу началось с минуты молчания в память о погибших в Кемерово, артистка также пообещала отдать гонорар в адрес пострадавших.

Напомним, 25 марта в здании кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" произошел пожар. Погибли 64 человека. На сегодняшний день опознано 27 тел погибших.

Другие новости по темам: концерт Лолиты, национальный траур, пожар в тц зимняя вишня
30.03.2018 15:50 Мск | Тюмень | Ксения Теплякова
17:50 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 27.03.2018 13:31 Мск
Организаторы решили не отменять концерт Лолиты в Тюмени в день национального траура








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Лолита объяснила, почему не отменила концерт в Тюмени в день траура
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