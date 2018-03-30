Екатеринбургский митинг против отмены выборов мэра станет ареной для федеральной оппозиции

На митинг в Екатеринбурге против отмены прямых выборов мэра приедут оппозиционеры из Москвы. Акция, заявленная на 2 апреля, уже согласована, передаёт корреспондент Накануне.RU.

К митингу решили присоединиться Ксения Собчак и депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Об своём желании приехать в Екатеринбург они сообщили в Twitter.

"Ну что, 2 апреля, в 19.00 по местному (в 5 вечера по Москве), буду на митинге в Екатеринбурге. Поддержу и Евгения Ройзмана, и прямые выборы мэра. Их местный губернатор-временщик Куйвашев хочет отменить", - пишет Гудков.

"Мы присоединяемся к митингу в Екатеринбурге,и будем призывать своих сторонников выйти 2 апреля и защитить выборы мэра! Выборность - главная часть программы 123 трудных шага!" - пишет Собчак.

Таким образом, вопрос по сути местного значения становится ареной для федеральной политической активности. Собчак участвовала в выборах президента в 2018 году, а под выборы Госдумы в 2021 она вместе с Гудоквым создает "Партию перемен".

Напомним, ранее комитет Законодательного собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления высказался за то, чтобы рекомендовать всему парламенту одобрить закон Свердловской области, предполагающий отмену прямых выборов в Екатеринбурге и переход на модель утверждения кандидатуры будущего градоначальника через конкурсную комиссию с последующим одобрением депутатами местной думы.