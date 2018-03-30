Кудрин назвал сроки повышения пенсионного возраста

При растущей продолжительности жизни населения до 80 лет в России придется в течение 10-16 лет повысить возраст выхода на пенсию. Об этом сказал председатель центра стратегических разработок, экс-министр финансов Алексей Кудрин в эфире программы "60 минут".

По его словам, для достижения задач по росту ВВП требуются сложные решения, в том числе повышение пенсионного возраста.

"У нас сейчас один из самых низких пенсионных возрастов в странах СНГ, не говоря уже о Европе. Сейчас продолжительность жизни растет (сейчас в среднем 72 года). Наша задача, чтобы продолжительность жизни увеличилась до 78-80 лет. Поэтому повышение возраста выхода на пенсию просто необходимо", - сказал Кудрин, добавив, что проходить оно может поэтапно - в течение 10-16 лет.

Как сообщало Накануне.RU, оппоненты либеральных авторов стратегии экономического развития неоднократно заявляли об отсутствии причин для повышения пенсионного возраста. Эксперт МЭФ главный научный сотрудник ИЭ РАН Людмила Ржаницына отмечала, что единственно возможный способ повысить пенсионные выплаты - развивать экономику и создавать рабочие места.