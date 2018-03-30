Глава центра противопожарной службы Саратова пытался откупиться iPhone

Начальник экспертного центра противопожарной службы Саратовской области попытался откупиться iPhone 6 за молчание о ряде нарушений, выявленных при проверке, сообщили Накануне.RU в региональном управлении СК РФ.

По данным следствия, в ноябре 2015 года, находясь около одного из домов, расположенных на территории Октябрьского района Саратова, 39-летний начальник экспертного учреждения федеральной противопожарной службы Саратовской области лично передал представителю вышестоящего контролирующего ведомства, осуществляющего проверку финансово-хозяйственной деятельности учреждения, в качестве взятки мобильный телефон iPhone 6 стоимостью более 40 тысяч рублей.

"Незаконное вознаграждение предназначалось за неуказание проверяющим в акте проверки ряда выявленных нарушений", - уточнили в СК.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки за совершение заведомо незаконного бездействия).

Ранее за взятку был арестован замначальника МЧС Бурятии. Напомним, по версии следствия, Дмитрий Унагаев получил через посредника от директора коммерческой организации свыше 177 тысяч рублей за общее покровительство по службе при регулировании вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью при осуществлении пожарного мониторинга.