У Челябинска появится "зеленый щит"

В Челябинске обсудили реализацию пилотного проекта по созданию "зеленого пояса", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Общественной палаты.

Предварительная схема "зеленого щита" вокруг Челябинска уже готова. Согласно документу, в "легкие" мегаполиса будут включены земельные участки Челябинска, Копейска, а также Сосновского и Красноармейского районов.

По мнению экспертов, "зеленый щит" может стать настоящим экологическим спасением для горожан.

До 10 апреля будет разработана схема для проведения экспертизы и уточнения площадей участков, входящих в "зеленый пояс". После внесения правок, а также согласования с Министерством имущества и природных ресурсов и Отделом геологии и лицензирования по Челябинской области (Челябинскнедра) документ будет опубликован на сайте Общественной палаты Челябинской области. Изучить схему и внести свои предложения по формированию "зеленого пояса" смогут все заинтересованные граждане.

В дальнейшем опыт Челябинска станет примером для Карабаша, Кыштыма, Магнитогорска и других городов региона.