В "Союзмультфильме" объяснили, почему сестру Дяди Федора зовут Вера Павловна, хотя их папа - Дима

Директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев объяснил объяснил странное отчество сестры Дяди Федора в новых сериях "Простоквашино".

В книгах Эдуарда Успенского родителей Дяди Федора зовут Римма и Дмитрий Свекольниковы. В новых эпизодах у них появляется дочь, которую зовут Верой Павловной.

После анонса продолжения сериала многие зрители обратили внимание на несоответствие отчества новой героини.

"Это баг. Исправлять не планируем", - заявил Машковцев в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Директор "Союзмультфильма" также опроверг предположения, что имя девочки - отсылка к роману Чернышевского "Что делать?" и персонажу Вере Павловне Розальской.

"Это просто очень удобное сочетание имени и отчества. Наличие отчества связано с тем, как устроен характер Веры Павловны. Ее нельзя назвать просто Верой", - пояснил он.

Новые серии планировали выпустить 1 апреля, однако премьеру перенесли из-за трагедии в Кемерово.

Напомним, авторы нового проекта намерены показать, как изменилось "Простоквашино" за 20 лет вместе со страной. Всего с 2018 по 2020 годы будет выпущено 30 серий. Ранее стало известно, кто озвучит главных героев мультсериала.