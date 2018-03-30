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30.03.2018
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30.03.2018 14:46 Мск (16:46 Екб)
общество | В России
В "Союзмультфильме" объяснили, почему сестру Дяди Федора зовут Вера Павловна, хотя их папа - Дима
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Простоквашино (2018) | Фото: союзмультфильм

Директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев объяснил объяснил странное отчество сестры Дяди Федора в новых сериях "Простоквашино".
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В книгах Эдуарда Успенского родителей Дяди Федора зовут Римма и Дмитрий Свекольниковы. В новых эпизодах у них появляется дочь, которую зовут Верой Павловной.

После анонса продолжения сериала многие зрители обратили внимание на несоответствие отчества новой героини.

"Это баг. Исправлять не планируем", - заявил Машковцев в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Простоквашино(2018)|Фото: союзмультфильм

Директор "Союзмультфильма" также опроверг предположения, что имя девочки - отсылка к роману Чернышевского "Что делать?" и персонажу Вере Павловне Розальской.

"Это просто очень удобное сочетание имени и отчества. Наличие отчества связано с тем, как устроен характер Веры Павловны. Ее нельзя назвать просто Верой", - пояснил он.

Новые серии планировали выпустить 1 апреля, однако премьеру перенесли из-за трагедии в Кемерово.

Напомним, авторы нового проекта намерены показать, как изменилось "Простоквашино" за 20 лет вместе со страной. Всего с 2018 по 2020 годы будет выпущено 30 серий. Ранее стало известно, кто озвучит главных героев мультсериала.

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30.03.2018 14:46 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:46 Екб


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В "Союзмультфильме" объяснили, почему сестру Дяди Федора зовут Вера Павловна, хотя их папа - Дима
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