В Екатеринбурге пройдет выставка, посвящённая телебашне

В Екатеринбурге с 30 марта в музее архитектуры и дизайна УрГАХА откроется выставка, посвященная телебашне, которую снесли 24 марта, передаёт корреспондент Накануне.RU.

На выставке покажут различные варианты концепций развития территории телебашни и проектов ее реконструкции, мнения горожан о судьбе объекта и их истории, связанные с ним. Будут представлены и архивные фото с самой вышки.

Напомним, 24 марта в 9.00 в Екатеринбурге снесли недостроенную телебашню, простоявшую в центре города 30 лет и ставшую одной из главных достопримечательностей и непременным элементом городского ландшафта. А в последнее время охранники площадки раздают осколки башни бесплатно.