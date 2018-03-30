Путин поздравил Сиси с победой на выборах президента Египта

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Египта Абдельфаттаху Сиси по случаю победы последнего на выборах главы государства.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, в телеграмме, в частности, говорится: "Итоги выборов наглядно подтвердили Ваш значительный авторитет среди соотечественников, широкую поддержку проводимого Вами курса на решение актуальных социально-экономических задач и укрепление стабильности в стране. В России ценят отношения стратегического партнерства с Египтом. Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества во всех сферах, а также координацию усилий в региональных и международных делах, в противодействии угрозам и вызовам глобальной безопасности. Это, несомненно, отвечает интересам дружественных народов наших государств".

Напомним, 15 декабря прошлого года Россия и Египет подписали документы, предусматривающие возобновление авиасообщения между странами. Пока речь идет лишь о возобновлении регулярных рейсов между Москвой и Каиром.