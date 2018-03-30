Газовоз "Владимир Русанов" принял первую партию газа "Ямала СПГ"

Газовоз "Владимир Русанов" (владельцы - Mitsui OSK Lines и China Cosco Shipping) начал погрузку первой партии газа с завода "Ямал СПГ". Об этом сообщает seatrade-maritime.com и опубликует видео ледовых испытаний, состоявшихся ранее.

Судно провело свою первую погрузку в порту Сабетта 27 и 28 марта.

"Владимир Русанов" В Арктике три недели проходил ледовые испытания в декабре 2017 г. Напомним, всего для "Ямал СПГ" потребуется 15 танкеров ледового класса Arc7. Сейчас СПГ с "Ямала СПГ" перевозят четыре танкера - "Кристоф де Маржери", "Борис Вилькицкий", "Эдуард Толль" и "Федор Литке".