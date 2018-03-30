В пермской гимназии №33 устранены последствия возгорания

Последствия возгорания в гимназии №33 практически устранены, ремонтные работы завершаются, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми.

Занятия в школе начнутся с понедельника, когда у учеников закончатся весенние каникулы.

Напомним, инцидент произошел на первом этаже образовательного учреждения, в ночь на 28 марта. Предположительно, причиной возгорания, площадь которого составила четыре квадратных метра, стал перегрев лампы.

Отметим, что в школе установлен программно-аппаратный комплекс "Стрелец-Мониторинг", который обеспечивает вывод сигнала напрямую в пожарную часть. До этого светильник и коммуникационные аппараты были в исправном состоянии.